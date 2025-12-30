В Дагестане в 2025 году ввод жилья сократился почти вдвое

Дагестанстат зафиксировал резкий спад ввода жилья в Дагестане. За 11 месяцев 2025 года регион сдал 1,3 млн кв. м жилья. Это почти вдвое меньше, чем 2,8 млн кв. м за аналогичный период 2024 года. Частники построили 1 млн кв. м индивидуальных домов. Многоквартирные дома ввели минимально — всего 300 тыс. кв. м.

Спад начался в январе. Тогда ввели 165 тыс. кв. м — на 57% меньше, чем годом ранее. К маю объемы рухнули в 2,7 раза — до 624,9 тыс. кв. м. В июне многоквартирные дома сократили на 7% — до 206 тыс. кв. м за полугодие. Тренд сохранился весь год. Дагестанстат подтверждает данные в ежемесячных отчетах на сайте.

Причины кроются в охлаждении рынка. Банк России завершил безадресную льготную ипотеку, которая разгоняла спрос в 2024 году. Ипотечные кредиты упали и по госпрограммам, и по рынку. Застройщики отложили сроки сдачи всех многоквартирных домов — средняя просрочка 48,3 месяца, рекорд по стране. Рынок насытился предложением. Цены растут медленнее средних темпов. Спрос на юге РФ падает с весны.

В 2024 году в Дагестане ввели рекордные 5,5 млн кв. м за год — рост на 393% к 2023 году. Но затем рынок откатился на фоне разворачивающегося в стране экономического кризиса, который в первую очередь ударил по регионам со слабой и несбалансированной экономикой.

Минстрой РД обещает субсидии ИЖС в 2026 году, чтобы смягчить дальнейшее падение. Но без стабилизации экономики и восстановления рынка ипотеки строительство многоквартирных домов продолжит падать, что на фоне демографической ситуации грозит дефицитом жилья, усугублением миграции и ростом социальной напряженности. Также Дагестан, оказавшийся одним из лидеров падения отрасли, грозит провалить участие в нацпроекте «Жилье».

Станислав Маслаков