Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Новороссийска достигла 97,5 тысяч рублей

Темп роста заработной платы в Новороссийске оказался одним из самых высоких в Краснодарском крае по итогам 2025 года. Как сообщила заместитель главы города Эльвира Кальченко на аппаратном совещании 30 декабря, среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях Новороссийска составила 97,5 тыс. руб.

«Год был тяжелый, но экономика выстояла и показала хорошие результаты»,— заявила Эльвира Кальченко в начале доклада об итогах года в сфере экономики и финансов.

Кроме увеличения средней заработной платы, за год в Новороссийске увеличились объемы производства по целому ряду направлений. Наблюдается и значительное увеличение выручки на градообразующих предприятиях в различных сферах.

Объем в промышленности составил 67,4 млрд руб. за период с января по октябрь текущего года. В транспорте этот показатель достиг 366,5 млрд руб., а в розничной торговле — 82,1 млрд руб. За год общепит принес 2,4 млрд руб., оптовая торговля — 173,2 млрд руб.

По словам Эльвиры Кальченко, бессменным лидером в объемах производства остается порт Новороссийска. За 11 месяцев текущего года грузооборот порта составил 153,9 млн т, в прошлом году этот показатель за аналогичный период составлял 151,9 млн т. Темп роста грузооборота составил 101,3%, благодаря чему новороссийский порт остался крупнейшим портом России и третьим в Европе.

София Моисеенко