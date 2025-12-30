В Краснодаре осудили четырех поджигателей железнодорожных объектов

Краснодарский краевой суд приговорил четырех мужчин к срокам от 13 до 15 лет за поджоги железнодорожных объектов в декабре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Виновными по статье по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия) признаны 30-летний Семен Шипулин, 22-летний Даниил Евсеев, 27-летний Арман Айрапетян и 21-летний Максим Яглов.

Следствие установило, что 9 декабря 2022 года трое обвиняемых действовали в составе организованной группы по заданию неизвестного лица. Злоумышленник через мессенджер предложил им заработок за уничтожение транспортной инфраструктуры. Шипулин, Евсеев и Айрапетян подожгли релейный и батарейный шкафы возле железнодорожной станции. Спустя несколько дней они вместе с Ягловым совершили поджог локомотива на другой станции в Краснодаре.

Суд назначил Шипулину, Евсееву и Айрапетяну по 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Яглов получил 13 лет с отбыванием двух лет в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима.

