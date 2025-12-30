В Ставропольском крае введен режим повышенной готовности из-за непогоды

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил жителей региона об ожидающемся ухудшении погоды. Синоптики прогнозируют сильный ветер и снегопады. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

В крае установлен режим повышенной готовности. Владимиров подчеркнул, что все ответственные службы должны быть готовы к оперативному реагированию без сбоев и промедлений, несмотря на праздничные дни.

Губернатор дал ряд поручений профильным ведомствам. Руководителям краевых министерств ЖКХ и энергетики, а также ресурсоснабжающим организациям необходимо проверить готовность аварийно-восстановительных бригад.

Министерство дорожного хозяйства должно в круглосуточном режиме отслеживать ситуацию на дорогах.

Госжилинспекции поручено взять на особый контроль уборку снега и наледи во дворах многоквартирных домов.

«Задача глав территорий – быть на связи с людьми, своевременно подключать все необходимые силы и средства»,– отметил господин Владимиров.

Валентина Любашенко