Около 180 единиц техники очищают дороги Кубани от снега
В Краснодарском крае около 180 единиц спецтехники работают на очистке региональных дорог от снега. Проезд обеспечен по всем основным магистралям. Об этом сообщает оперативный штаб края.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
За минувшие сутки автобусное сообщение не прерывали, ограничения в движении автотранспорта не вводили, говорится в сообщении.
В ночь на 30 декабря на региональных трассах работали 256 комбинированных дорожных машин, 28 тракторов с плужным оборудованием, восемь погрузчиков и пять автогрейдеров. Дорожные службы израсходовали более 5 тыс. т песчано-соляной смеси.