Около 180 единиц техники очищают дороги Кубани от снега

В Краснодарском крае около 180 единиц спецтехники работают на очистке региональных дорог от снега. Проезд обеспечен по всем основным магистралям. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За минувшие сутки автобусное сообщение не прерывали, ограничения в движении автотранспорта не вводили, говорится в сообщении.

В ночь на 30 декабря на региональных трассах работали 256 комбинированных дорожных машин, 28 тракторов с плужным оборудованием, восемь погрузчиков и пять автогрейдеров. Дорожные службы израсходовали более 5 тыс. т песчано-соляной смеси.

Алина Зорина

