Около 180 единиц техники очищают дороги Кубани от снега

В Краснодарском крае около 180 единиц спецтехники работают на очистке региональных дорог от снега. Проезд обеспечен по всем основным магистралям. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За минувшие сутки автобусное сообщение не прерывали, ограничения в движении автотранспорта не вводили, говорится в сообщении.

В ночь на 30 декабря на региональных трассах работали 256 комбинированных дорожных машин, 28 тракторов с плужным оборудованием, восемь погрузчиков и пять автогрейдеров. Дорожные службы израсходовали более 5 тыс. т песчано-соляной смеси.

Алина Зорина