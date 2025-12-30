Олег Мацедонский: 65% новороссийцев оценили деятельность мэра положительно

Больше половины опрошенных жителей Новороссийска положительно оценили работу мэра города Андрея Кравченко. Об этом заявил и.о. заместителя главы Олег Мацедонский на завершающем аппаратном совещании в администрации 30 декабря.

Фото: Василий Шитов

По словам Олега Мацедонского, деятельность Андрея Кравченко получила положительную оценку у 65% опрошенных горожан в результате проведенного опроса. 39,6% новороссийцев оценили качество дорог Новороссийска как хорошее, а качество услуг в сфере энергоснабжения получило 75,4% положительных оценок.

Газоснабжение на высоком уровне оценили 80,8% опрошенных, вывоз ТКО получил удовлетворительные оценки от 57,8% респондентов, по теплоснабжению в Новороссийске показатель составил 65,6%. Наибольшее количество низких оценок получила сфера водоснабжения — 40,6%.

Олег Мацедонский также сообщил, что за 2025 год на различные ресурсы Муниципальный центр управления Новороссийска получил и отработал более 154 тыс. обращений от жителей города.

София Моисеенко