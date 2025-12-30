Жители четырех улиц Ростова остались без холодной воды

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону произошел порыв водопроводных сетей на ул. Оганова, из-за чего жители четырех улиц временно остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба АО «Ростовводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации предприятия, специалисты аварийных служб приступили к ликвидации повреждения. В связи с инцидентом ограничено холодное водоснабжение в границах улиц Таганрогской, Гагринской, Тимошенко и пер. Авиамоторного.

Подачу воды планируется восстановить до 18:00 30 декабря 2025 года.

Валентина Любашенко