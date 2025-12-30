Громкий хлопок в небе напугал жителей Краснодара утром 30 декабря
В небе над Краснодаром 30 декабря около 11:30 раздался хлопок. О громком звуке в социальных сетях сообщили жители Юбилейного, Прикубанского, микрорайона Гидростроителей и других районов краевого центра.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным кубанского МЧС, подобные звуковые явления над Краснодаром случаются регулярно. Обычно источником шума становятся самолеты при переходе на сверхзвуковой режим полета.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае утром 30 декабря объявили беспилотную опасность. Жителей, находящихся в зданиях, призвали отойти от окон и укрыться в комнатах без остекления.