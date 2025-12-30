Через порт в Новороссийске ввезли более 360 тонн новогодних товаров

Во втором полугодии 2025 года новороссийские таможенники оформили 139 товарных партий новогодней продукции общим весом более 360 т, что на 27% превышает показатель прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основной объем праздничных товаров поступил из Китая. В числе ввезенной продукции — елочные игрушки из фарфора, стекла, полимеров, тканей и древесины, искусственные ели и венки, декоративные изделия для интерьеров, новогодние фигурки и статуэтки, головные уборы, сувениры и декоративные наклейки.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в одном из магазинов Геленджика прошла проверка Новороссийской таможни. Сотрудники обнаружили контрафактные товары на общую сумму 6,4 млн руб.

Анна Гречко