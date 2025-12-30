Каскадная лестница в Кисловодске получила разрешение на капремонт

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на капитальный ремонт Каскадной лестницы в Кисловодске — объекта культурного наследия регионального значения, построенного в 1936 году. Соответствующий документ опубликован 29 декабря.

Заказчиком работ выступает национальный парк «Кисловодский». Проектную документацию подготовило ООО «Архитектурно-реставрационный центр КМВ».

Последний контракт на разработку проекта был заключен в августе 2023 года на сумму 6,77 млн руб.

Каскадная лестница расположена на проспекте Дзержинского и служит входом в Кисловодский национальный парк, соединяя центр города с его верхней частью. Сооружение насчитывает 170 ступеней высотой 20 м. Верхнюю часть украшают декоративные бассейны с водопадами и колоннада из восьми дорических колонн.

Лестницу возвели в 1934-1935 годах по проекту архитекторов Л. С. Залесской и К. А. Шевченко из местного известняка. В 1970-е годы изношенные ступени заменили бетонными. Статус памятника регионального значения объект получил в 1981 году.

Предыдущая реконструкция проходила в 2015-2016 годах. Стоимость работ по реставрации составила 58 млн. руб. Тогда обновили клумбы, озеленение, скамейки и освещение. Однако вскоре после завершения работ лестница начала разрушаться из-за использования некачественного камня. В 2018 году в отношении экс-руководителя компании-подрядчика было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения».

Следствие утверждало, что с июля по декабрь 2015 года во время работ по реконструкции Каскадной лестницы подрядчик применял строительные материалы низкого качества. Таким образом, по версии обвинения, было похищено свыше 11,5 млн руб.

Однако суд признал, что вина подрядчика не получила достаточного подтверждения. Гражданский иск директора национального парка «Кисловодский» к руководителю строительной компании о компенсации ущерба также был отклонен.

