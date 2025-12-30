Уровень занятости населения в Ростовской области достиг 62,3%

В Ростовской области уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 62,3%. Это один из самых высоких показателей в Южном федеральном округе, где средний параметр равен 61,1%. Об этом сообщается в отчете Ростовстата.

В сентябре-ноябре 2025 года численность безработных в регионе составила 45,2 тыс. человек. Что соответствует 2% от трудоспособного населения региона.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по результатам третьего квартала 2025 года область заняла второе место в рейтинге регионов-лидеров по перспективности трудоустройства зимой 2025-2026 годов.

Ростовская область набрала 62,7 баллов благодаря одной из самых высоких медианных зарплат в стране — 76,6 тыс. руб., что обеспечивает высокий уровень покупательской способности для жителей.

Наталья Белоштейн