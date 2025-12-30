С 26 января запретят парковку на улице Трубилина в Краснодаре

С 26 января власти Краснодара запретят остановку и парковку автомобилей по четной стороне улицы имени Академика Трубилина на участке от улицы Калинина до улицы Володи Головатого. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На данном отрезке установят дорожные знаки, запрещающие остановку и парковку транспорта. Ограничительные меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения размещения автомобилей на проезжей части, которое создает препятствия другим участникам движения.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства призывает водителей проявлять внимательность и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с 1 января на участке улицы Советской в Краснодаре ограничат движение транспорта. Это необходимо для проведения реконструкции канализационного коллектора, работы планируют завершить 6 января.

Алина Зорина