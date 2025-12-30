В 2025 году в Новороссийске от атак БПЛА пострадали 656 квартир

За прошедшие месяцы 2025 года в Новороссийске получили повреждения в результате атак киевского режима более 650 квартир и свыше 50 частных домовладений. Об этом в ходе аппаратного совещания 30 декабря сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков, подводя итоги в курируемой сфере управления ГО и ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Сотрудники МКУ «УГОиЧС» Новороссийска за год провели обследование 656 квартир в 69 многоквартирных домах и 55 частных домах, получивших повреждения при украинских атаках БПЛА. Александр Гавриков заявил, что за весь период администрация города оказала помощь в оформлении документов на получение компенсационных выплат 1739 гражданам.

Цикл массированных атак ВСУ Новороссийск пережил в ноябре текущего года. Также киевский режим организовывал масштабные налеты беспилотников в мае и сентябре 2025 года. В результате атак повреждения получали жилые дома, объекты гражданской и промышленной инфраструктуры.

Александр Гавриков также сообщил, что по итогам года в Новороссийске закупили и установили 17 новых сиренно-речевых установок, 360 камер видеонаблюдения, в том числе — с системой распознавания лиц.

София Моисеенко