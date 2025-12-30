В Адыгее утром 30 декабря объявили режим беспилотной опасности

На территории Республики Адыгея утром 30 декабря была объявлена беспилотная опасность в связи с угрозой падения БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации Майкопа.

Жителей призывают сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и ориентироваться только на проверенную информацию из официальных источников. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.

Режим беспилотной опасности также ввели утром в Краснодарском крае. Ранее угроза по БПЛА была объявлена вечером 29 декабря.

Анна Гречко