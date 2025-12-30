Ремонт насосов на Ростовской ТЭЦ-2 продлится до 31 декабря

Ожидаемый срок завершения ремонтных работ на Ростовской ТЭЦ-2 — 31 декабря 2025 года. Специалисты работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба «Ростовских тепловых сетей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

«В настоящий момент на Ростовской ТЭЦ-2 в соответствии с графиком осуществляется завершающий этап ремонтных работ на теплофикационном оборудовании с привлечением экспертов завода-изготовителя»,— отметили в компании.

По информации «Ростовских тепловых сетей», все дома и организации, подключенные к теплоцентрали, получают тепло до границ балансовой принадлежности, возможно временное отклонение параметров теплоносителя до завершения работ.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», авария на ТЭЦ-2 произошла 15 декабря. Из-за выхода из строя циркуляционных насосов, без горячей воды и отопления остались жители почти 1,4 тыс. домов и части соцобъектов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах.

Наталья Белоштейн