Более половины россиян назвали недвижимость в Крыму желанным новогодним подарком

Около 57% россиян хотели бы получить на Новый год недвижимость в Крыму, следует из опроса девелоперской компании «РНКБ развитие». Исследование проводилось с 10 по 14 декабря на платформе «Яндекс. Взгляд», в опросе приняли участие 1 тыс. респондентов из разных регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным компании, интерес к недвижимости на побережье Крыма опрошенные объясняют возможностью получения дохода и улучшением состояния здоровья. Еще 29% респондентов предпочли бы получить в подарок наличные средства, 16% уже владеют недвижимостью на других курортах, 5% — имеют жилье непосредственно в Крыму.

При этом 33% участников опроса сообщили, что планируют встречать Новый год дома в семейном кругу, а 29% рассматривают возможность провести новогодние каникулы в Крыму. Из них 20% связывают поездку с оздоровлением, 12% — с отдыхом и развлечениями, 16% считают получение такого подарка вполне реальным. Еще 6% респондентов планируют провести праздники в жарких странах.

В «РНКБ развитие» отметили, что Крым остается регионом с одной из самых высоких динамик строительства курортной недвижимости и инфраструктуры. По словам начальника управления маркетинга и рекламы компании Анастасии Журавлевой, растущий спрос со стороны инвесторов и покупателей возвращает полуострову статус одного из наиболее привлекательных курортных направлений для круглогодичного проживания и отдыха.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что средняя стоимость новых апартаментов в Крыму увеличилась в 1,5 раза за год и составила 16,3 млн руб., тогда как цены на квартиры выросли всего на 13%.

Анна Гречко