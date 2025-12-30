В Севастополе будут слышны взрывы

Сегодня, 30 декабря, жители Севастополя могут услышать взрывы из-за учений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Около 21:00 в районе Северного и Южного молов каждые 40-50 минут флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание.

«Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее»,— отмечает Михаил Развожаев.

Алина Зорина