В Севастополе будут слышны взрывы

Сегодня, 30 декабря, жители Севастополя могут услышать взрывы из-за учений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Около 21:00 в районе Северного и Южного молов каждые 40-50 минут флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание.

«Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее»,— отмечает Михаил Развожаев.

Алина Зорина

