В Новороссийске снизили подачу воды на 65% из-за порыва на водоводе
Подачу водоснабжения на Новороссийск снизили на 65% в связи с прорывом подающего водовода на ул. Пограничной. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ
По данным «Водоканала», аварийная ситуация привела к снижению уровня ресурса в резервуарах чистой воды. В настоящее время производится подбор резервуаров РЧВ, которые обеспечивают водоснабжением зоны №29, 7, 22, 6 и 3А.
«Планируемое восстановление подачи воды в штатном режиме — 30.12.2025г. с 18:00»,— подчеркнули в МУП «Водоканал».
Порыв сетей на ул. Пограничная устранили в 03:15 30 декабря, как заявляли ранее в ресурсоснабжающей организации.