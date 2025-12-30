В Новороссийске снизили подачу воды на 65% из-за порыва на водоводе

Подачу водоснабжения на Новороссийск снизили на 65% в связи с прорывом подающего водовода на ул. Пограничной. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным «Водоканала», аварийная ситуация привела к снижению уровня ресурса в резервуарах чистой воды. В настоящее время производится подбор резервуаров РЧВ, которые обеспечивают водоснабжением зоны №29, 7, 22, 6 и 3А.

«Планируемое восстановление подачи воды в штатном режиме — 30.12.2025г. с 18:00»,— подчеркнули в МУП «Водоканал».

Порыв сетей на ул. Пограничная устранили в 03:15 30 декабря, как заявляли ранее в ресурсоснабжающей организации.

София Моисеенко