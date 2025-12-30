Роман Карагодин: какие объекты начнут строить в Новороссийске в 2026 году

В наступающем году в Новороссийске начнутся работы по строительству очистных сооружений в Алексино, также планируется обустроить систему канализации в центре города и реализовать ряд других инициатив, проектирование которых завершили в 2025 году. Об этом сообщил заместитель главы города Роман Карагодин на аппаратном совещании 30 декабря.

Роман Карагодин заявил, что за прошедшие месяцы 2025 года в Новороссийске завершили строительство уличных сетей газоснабжения в Федотовке на ул. Новая, Виноградная и Черноморская, а также в Южной Озереевке на ул. Аральская, Азовская, Каспийская, Ильича, пер. Торпедный и пер. Катерный. Специалисты построили систему ливнеотведения на улице Красина в Цемдолине, до 15 января на участке должны навести санитарный порядок и установить ограждения.

В ноябре текущего года на улице Магистральной в Восточном районе Новороссийска начались работы по реконструкции участка Троицкого группового водопровода. Их планируется закончить в срок до февраля 2026 года. В ходе работ, как подчеркнул Роман Карагодин, будет заменено 800 м изношенного трубопровода.

По итогам 2025 года завершено проектирование ряда объектов: очистные сооружения «Алексино», обустройство коллекторов ливневых вод в Мысхако, на ул. Черняховского и в районе яхт-клуба ПАО «Новошип», канализирование улиц Раевского, Фабричная и Планеристов, а также реконструкция коллектора ливневых вод в центре Новороссийска. Проектирование закончили по реконструкции дома культуры в Гайдуке и детского сада на улице Чайковского.

В 2026 году, как заявляет Роман Карагодин, строительные работы планируется начать в части реконструкции очистных сооружений в Алексино. Также в следующем году должны стартовать мероприятия по канализированию района ул. Раевского-Фабричная и по обустройству самотечного канализационного коллектора на ул. Новороссийской Республики, Революции 1905 года, Советов и ул. Мира.

«Завершением года под вашим руководством я недоволен. Давайте посмотрим в 2026 году, каким образом вы будете все недочеты исправлять»,— прокомментировал мэр Новороссийска Андрей Кравченко доклад Романа Карагодина.

София Моисеенко