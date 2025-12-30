В Ростовской области проверили более 2,4 тысяч грузовых автомобилей

В Ростовской области ГИБДД провела профилактический рейд «Грузовик», направленный на повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, инспекторы проверили 2,4 тыс. грузовых автомобилей и выявили 131 транспортное средство с техническими неисправностями, которые запрещают их эксплуатацию. Среди них девять машин имели незаконные изменения конструкции.

Особое внимание уделили тахографам. Выяснилось, что 22 автомобиля эксплуатировались с неисправными или отсутствующими приборами. За это к ответственности привлекли водителей, а также 16 должностных и 18 юридических лиц.

За нарушение режима труда и отдыха составили пять административных протоколов. Еще 45 грузовиков использовались без действующей диагностической карты.

Всего за различные правонарушения привлекли к ответственности 543 водителя грузового транспорта.

Валентина Любашенко