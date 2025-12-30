Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону ликвидировано захламление на сельхозземлях после проверки Россельхознадзора

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия зафиксировало ликвидацию очагов захламления на землях сельскохозяйственного назначения в Мясниковском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации службы, нарушения обнаружили в ходе первоначального выездного обследования участка площадью 2,9 га. Тогда уборка мусора не проводилась, техника для очистки территории отсутствовала.

Управление направило собственнику предостережение о недопустимости нарушений земельного законодательства. Ведомство предложило принять меры и провести обязательные мероприятия по охране земель.

При повторной проверке выяснилось, что владелец участка устранил нарушения. Территория приведена в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства.

Валентина Любашенко

