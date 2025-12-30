В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

На Кубани объявлен режим беспилотной опасности. Об этом оповестили в РСЧС в 10:20 30 декабря.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Существует угроза падения БПЛА»,— сообщает РСЧС.

Граждан, находящихся в зданиях, призвали отойти от окон и укрыться в комнатах без остекления. В случае если угроза застала на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании или защищенном помещении. При обнаружении обломков БПЛА следует звонить в 112.

Угроза по БПЛА также была объявлена в Краснодарском крае вечером 29 декабря. Она действовала около девяти часов.

София Моисеенко