Промышленность Ростовской области выросла на 0,7% с начала 2025 года

Объем промышленного производства в Ростовской области за январь-ноябрь 2025 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 0,7%. Об этом сообщает Ростовстат.

По информации аналитиков, главным драйвером роста стал обрабатывающий сектор промышленности с индексом производства 101,4%. Максимальный вклад в развитие внесли предприятия по выпуску транспортных средств и оборудования (рост на 19,4%), химической продукции (15,9%), кокса и нефтепродуктов (12,2%), а также электрооборудования (7,7%).

Энергетический комплекс региона также показал позитивные результаты, нарастив объемы генерации на 1,8%.

Однако в некоторых отраслях зафиксировано падение производственных показателей. Добывающая промышленность сократилась на 9,7% относительно аналогичного периода 2024 года. В сфере коммунальных услуг, включая водоснабжение, водоотведение и утилизацию отходов, объемы предоставляемых услуг уменьшились на 11,5%.

Валентина Любашенко