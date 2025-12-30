На Ставрополье спрогнозировали сильный снег в преддверии Нового года

В ближайшие три дня в местами Ставропольском крае ожидается ухудшение погоды: очень сильные осадки: мокрый снег, сильное налипание снега. Об этом сообщает РЧС.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Неблагоприятный прогноз действует с 15:00-17:00 и до конца суток 30 декабря и далее, 31 декабря и 1 января.

В ведомстве попросили жителей региона соблюдать осторожность при нахождении на улице, при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них, обращать внимание на целостность ЛЭП и деревьев.

В случае необходимости звонить в 112.

Наталья Белоштейн