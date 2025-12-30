Пижама, снеговик, эскиз

В большие новогодние каникулы жители и гости региона смогут посетить сольные выступления и рождественские концерты, посмотреть спектакли и новые фильмы, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению кормушек и росписи изразцов. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

2 января в 19:00 в Концертном зале им. Ф.И. Шаляпина в Ессентуках — «По-французски о любви». Заслуженная артистка России Светлана Бережная представит концертную программу, посвященную шедеврам французских композиторов. Эти произведения о любви будут исполнены на клавесине, фортепиано и органе.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

4 января в 19:00 в Ставропольском дворце детского творчества — концерт победителя телепроекта «Голос» Иеромонаха Фотия. Он исполнит такие песни советской и российской эстрады, а также романсы.

Стоимость билетов — от 800 руб. (0+)

8 января в 19:00 в Концертном зале им. Ф.И. Шаляпина в Ессентуках — сольное выступление Стаса Пьехи. Организаторы обещают живое исполнение, яркое оформление сцены и праздничную атмосферу.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (12+)

9 января в 18:00 в Ставропольской филармонии — программа «Оркестр при свечах Muse. Новогодние истории». Прозвучат западные рождественские гимны, советская киноклассика, мелодии из кинофильмов и современные хиты.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

11 января в 17:00 в Ставропольской государственной филармонии — камерный концерт «Рождественская гостиная». Это вечер вечной и прекрасной классической музыки. В программе участвуют Наталья Виноградова (сопрано), Ильяс Батчаев (баритон), Ольга Козырева (фортепиано), Роман Стороженко (виолончель), Александр Абрамов (скрипка).

Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

2 и 8 января в 18:30 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова — «Пижама на шестерых, или Ужин по-французски» по пьесе французского драматурга Марка Камолетти. В основе всего происходящего в жизни героев — игра. Вполне уже взрослые люди придумывают себе новую жизнь. В результате, все запутывается в страшный клубок, из которого почти невозможно выбраться.

Стоимость билетов — 400 руб. (16+)

3 января в 18:00 в Театре драмы им. М. Ю. Лермонтова в Ставрополе — лирическая комедия «Здравствуй, папа, Новый год». О своем отце Настя знала лишь то, что он — герой короткого курортного романа ее матери. Поэтому, публикуя в газете неотправленное мамой письмо, девушка рассчитывала на чудо. И однажды на пороге ее дома один за другим стали появляться отцы.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

5 и 6 января в 11:00 в Ставропольском краевом театре кукол — спектакль «Солнышко и снежные человечки». Два симпатичных снеговика отправляются в путь, чтобы найти солнышко и попросить его подождать с приходом весны. Зима была лютая, холодная и голодная. Снеговикам это только в радость. А все остальные герои истосковались по весне.

Стоимость билетов — от 250 руб. (0+)

5 января в 12:00 в «КЦРТДиЮ» имени Ю.А. Гагарина — представление световых кукол, Театр Николая Зыкова (Москва). Необычные «артисты» от одного до восьми метров высотой способны удивлять зрителей любого возраста.

Стоимость билетов — от 1100 руб. (6+)

6 января в 18:00 во Дворце культуры в Минеральных Водах — двухактный балет «Щелкунчик» Петра Чайковского. В основе сюжета — сказка Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Накануне Рождества Мари получает в подарок деревянную игрушку для колки орехов. Играя, ее брат ломает Щелкунчика. Это сильно расстраивает девочку. Уснув в своей комнате, Мари видит сон: стены комнаты раздвигаются, елка появляется, игрушки оживают.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

6 января в 18:30 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова — спектакль «Крыша поехала» по пьесе Степана Лобозерова «Семейный портрет с посторонним». Молодой художник Виктор приезжает в деревню работать в местном клубе и по совету кладовщика Михаила заселяется в комнату в частном доме.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы семейной комедии «Простоквашино» по мотивам повести Эдуарда Успенского. Дядя Федор, большой любитель животных, уезжает из города в деревню, где занимается хозяйством вместе с котом Матроскиным и псом Шариком.

Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)

Следующая премьера — мультфильм «Три богатыря и свет клином». Друзья-герои ждут пополнений в своих семействах, но отечество снова в опасности. Огромная черная туча угрожает белому свету. Но три богатыря становятся на защиту Родины и отводят беду.

Стоимость билетов — от 450 руб. (0+)

Для ценителей классики — музыкальный фильм «Ночь перед Рождеством». Пятая из 15 опер Николая Римского-Корсакова написана под влиянием на композитора одноименной повести Николая Гоголя. Этот спектакль отличается тем, что его создал коллектив Детского музыкального театра им. Наталии Сац.

Стоимость билетов — от 480 руб. (6+)

Еще одна киноновинка — фэнтези «Последняя сказка» режиссера Анны Шевчук. Макс и его Женя переносятся из современной Москвы на Восток и встречают там персонажей «Тысячи и одной ночи». Влюбленные едва не теряют друг друга. Череда приключений помогает героям разобраться в чувствах и убедиться, что чудеса реальны.

Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)

Чем еще можно заняться

С 1 по 9 января в 10:00 в Ставропольском краевом экзотариуме и детском зоопарке — программа «Новый год — время чудес и подарков». Это мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц из подручных материалов, которые будут размещены на территории детского зоопарка. В роли мастеров-наставников выступят работники экзотариума.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

С 7 по 9 января в 11:00 в картинной галерее пейзажей художника Павла Гречишкина в Ставрополе — мастер-класс «На пленэр с Гречишкиным». Посетители познакомятся с основами живописи «на природе», узнают, чем отличаются зарисовки горного пейзажа от городского, какие материалы необходимы для этого, а после смогут создать и свой собственный эскиз.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

10 и 11 января в 12:00 в ставропольском Музее-усадьбе художника-академиста В. И. Смирнова — мастер-класс «Рождественские огни». Участники узнают о значении свечей на елках, традициях украшения домов и истории подарков на Новый год и Рождество. А во второй части мероприятия каждый участник сможет расписать подсвечник или изразец.

Стоимость билетов — от 250 руб. (12+)

