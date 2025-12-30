Ростовская область направила 26 тысяч тонн гуманитарных грузов в ДНР и ЛНР

Более 26 тыс. т гуманитарной помощи было доставлено в Ростовскую область и затем направлено в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные пресс-службы регионального министерства экономического развития.

Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

В министерстве отметили, что Ростовская область активно участвует в восстановлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Специалисты по электроэнергетике из Ростова участвовали в восстановлении электросетей, подстанций и газораспределительных систем. Строители региона также принимают участие в реконструкции и строительстве жилых объектов в Мариуполе.

Помощь жителям новых регионов оказывают и медицинские учреждения области, поставляя лекарства, оборудование и обучая местных специалистов.

Наталья Белоштейн