За год в Новороссийске обустроили освещение на 98 улицах

Почти 100 улиц Новороссийска пополнились объектами наружного освещения за 2025 год. Об этом сообщил Рафаэль Бегляров, докладывая о годовых результатах работы на аппаратном совещании в администрации города 30 декабря.

В рамках производственного плана наружное освещение обустроили по 39 адресам, также дополнительную линию освещения провели на площади Героев в центре Новороссийска. Уличное освещение появилось в пер. Соколином на Горе Великой, на ул. Леселидзе, Снайпера Рубахо, Рыжова, Черняховского, Пограничной, Поперечной, Шоссейной, а также в станице Раевской на ул. Звездная, ул. Славы, ул. Новосибирская и по ряду других адресов.

По наказам избирателей депутатам гордумы линии наружного освещения появились еще на 59 улицах города. Речь идет об ул. Соболевской, Золотаревского, 12, Видова, 67, Васенко, 22 и 28 и о прочих улицах в разных районах Новороссийска и пригорода.

По словам Рафаэля Беглярова, в 2025 году коммунальщики произвели работу по устройству систем ливнеотведения на восьми улицах Новороссийска. В рамках краткосрочного плана капитального ремонта выполнены работы в 37 многоквартирных домах, внесенных в перечень.

София Моисеенко