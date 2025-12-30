Ушла из жизни международный гроссмейстер Валентина Козловская из Ессентуков

В возрасте 87 лет ушла из жизни выдающаяся шахматистка, международный женский гроссмейстер, уроженка Ессентуков Валентина Козловская. Об этом сообщила пресс-служба федерации шахмат России.

Валентина Козловская окончила Пятигорский фармацевтический институт, по профессии — врач, но долгие годы работала тренером в шахматной школе Пятигорска.

В ее послужном списке победы во Всемирной шахматной Олимпиаде в составе сборной СССР чемпионате СССР, первенствах России, международных турнирах, чемпионате мира среди ветеранов.

Наталья Белоштейн