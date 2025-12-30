Контроль за продажей пиротехники перед праздниками усилили в Ставрополе

Власти Ставрополя усилили контроль за торговлей фейерверками и призвали жителей ограничить использование пиротехники из-за участившихся сообщений о возможных атаках беспилотников. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошло под председательством мэра Ивана Ульянченко. По его распоряжению проводятся рейды по выявлению несанкционированных точек торговли фейерверками.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Лучше максимально снизить использование пиротехнических изделий, особенно петард. Громкие звуки могут вызывать неоправданную тревогу и беспокойство у горожан, в особенности у пожилых людей и детей»,— заявил господин Ульянченко.

Во время проверок городские службы обнаружили три адреса незаконной реализации петард. В отношении нарушителей оформили административные протоколы, товар подлежит изъятию.

Помимо этого, в образовательных учреждениях были провели инструктажи по технике безопасности на период каникул. Преподаватели разъяснили школьникам правила поведения на улице, дома и в общественных местах.

На совещании рассмотрели требования противопожарной защиты в жилом фонде. Мэрия напомнила горожанам основные предписания: не перегружать электросети, следить за состоянием проводки, проверять исправность печей и дымоходов, соблюдать осторожность с открытым огнем и не оставлять детей без контроля рядом с нагревательными приборами.

Валентина Любашенко