В Ставропольском крае в аварии пострадал несовершеннолетний пассажир
В Новоалександровском округе, на 9 км. автодороги Расшеватская — Радуга, в дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний пассажир и два водителя. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
43-летний водитель автомобиля Volkswagen по неустановленным причинам не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Nissan, за рулем которого находилась 42-летняя водитель.
«В результате автоаварии оба водителя, а также несовершеннолетний пассажир Nissan с травмами различной степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение больницы Новоалександровска»,— отметили в ведомстве.
Детальные обстоятельства ДТП устанавливается.