В Ставропольском крае в аварии пострадал несовершеннолетний пассажир

В Новоалександровском округе, на 9 км. автодороги Расшеватская — Радуга, в дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний пассажир и два водителя. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

43-летний водитель автомобиля Volkswagen по неустановленным причинам не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Nissan, за рулем которого находилась 42-летняя водитель.

«В результате автоаварии оба водителя, а также несовершеннолетний пассажир Nissan с травмами различной степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение больницы Новоалександровска»,— отметили в ведомстве.

Детальные обстоятельства ДТП устанавливается.

Наталья Белоштейн