Более 27 км дорог обновили в Краснодаре в 2025 году

В Краснодаре отремонтировали свыше 27 км дорожного полотна за прошедшие месяцы 2025 года. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам Евгения Наумова, в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог» в Краснодаре произвели ремонт десяти магистральных улиц, еще восемь автомобильных дорог привели в нормативное состояние за счет средств городского бюджета. В течение года для проезда открыли новую дорогу на улице Старокубанской, а также 4,8 км дорог в Новознаменском жилом районе.

В 2025 году в краевой столице построили более 8 км новых тротуаров, заменили и установили 60 остановок. Евгений Наумов отметил, что обновление в уходящем году получил и городской транспорт Краснодара. В город доставили партию из 50 низкопольных трамваев, в сфере частных перевозок появилось 19 новых автобусов.

Глава Краснодара подчеркнул, что при поддержке губернатора региона Вениамина Кондратьева в городе начался капремонт Тургеневского моста, реконструкция Западного обхода и Фадеевского путепровода, а также ул. Есенина. В рамках программы «25/35» в Краснодаре началось возведение многоуровневой развязки в районе улиц Тихорецкая—Володарского—Шевченко.

София Моисеенко