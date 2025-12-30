Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставропольском крае количество субъектов МСП выросло на 20%

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, в 2025 году достигло 341 тыс., что на 20% больше, чем было годом раньше. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Количество самозанятых выросло в этом году на 30%.

Всего же количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства достигло отметки 503 тыс. человек.

Наталья Белоштейн

