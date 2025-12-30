Днем и вечером 30 декабря в Новороссийске будут слышны выстрелы

В акватории порта Новороссийска учения со стрельбами пройдут дважды за день 30 декабря. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Тренировочные мероприятия НВМБ запланированы на период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Жителей и гостей Новороссийска призывают соблюдать спокойствие.

Во время учений военно-морская база Новороссийска отработает практические действия по отражению безэкипажных катеров и БПЛА. На период проведения плановой тренировки в акватории запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко