Новороссийский гарнизонный военный суд возглавит Сергей Смоленский

Судьей Новороссийского гарнизонного военного суда назначен Сергей Смоленский по решению президента РФ Владимира Путина. Об этом заявили в пресс-службе Южного окружного военного суда в Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Указ о назначении Сергея Смоленского на должность Владимир Путин подписал 29 декабря текущего года.

«Поздравляем с назначением на ответственную и почетную должность, желаем успехов в деятельности на благо судебной системы страны»,— передают в пресс-службе Южного окружного военного суда.

София Моисеенко