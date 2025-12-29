90% отелей Карачаево-Черкесии заняты туристами на новогодние праздники

Свыше 90% средств размещения в Карачаево-Черкесии забронированы на новогодние каникулы, что подтверждает статус региона как одного из самых популярных направлений зимнего отдыха на Северном Кавказе. Об этом сообщило региональное министерство туризма и курортов.

По данным ведомства, высокий уровень предварительных заказов демонстрирует устойчивый интерес туристов к республике в зимний период.

«Карачаево-Черкесия продолжает удерживать лидирующие позиции среди наиболее востребованных направлений зимнего туризма на территории Северного Кавказа»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко