90% отелей Карачаево-Черкесии заняты туристами на новогодние праздники
Свыше 90% средств размещения в Карачаево-Черкесии забронированы на новогодние каникулы, что подтверждает статус региона как одного из самых популярных направлений зимнего отдыха на Северном Кавказе. Об этом сообщило региональное министерство туризма и курортов.
Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ
По данным ведомства, высокий уровень предварительных заказов демонстрирует устойчивый интерес туристов к республике в зимний период.
«Карачаево-Черкесия продолжает удерживать лидирующие позиции среди наиболее востребованных направлений зимнего туризма на территории Северного Кавказа»,— говорится в сообщении.