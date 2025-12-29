Главные новости за 29 декабря. Кавказ

С 1 января 2026 года на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии изменяется тариф на перевозку пассажиров в электричках. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Суд обязал администрацию Буденновского округа организовать регулярные пассажирские перевозки по маршруту №4А. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В Ленинском районе Махачкалы завершили аварийный ремонт подземного газопровода высокого давления и начали поэтапное восстановление подачи газа потребителям. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и тарифов Дагестана.

МЧС Северной Осетии с 15:00 29 декабря запретило движение большегрузного транспорта по Военно-грузинской дороге между Владикавказом и пунктом пропуска Ларс из-за невозможности безопасного проезда. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ставропольский край в 2025 году ввел в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья. Регион перевыполнил плановый показатель национального проекта «Инфраструктура для жизни» почти на 145%, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края. Министр строительства и архитектуры Андрей Уваров отметил лидерство индивидуального жилищного строительства.