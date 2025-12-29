Главные новости за 29 декабря. Новороссийск

Птицефабрика Новороссийска задержала заработную плату сотрудникам, что стало причиной для обращения граждан в СК. Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования.

Арбитражный суд Москвы (АС Москвы) отказал ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) в удовлетворении иска к Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Правительство России продлило налоговую отсрочку для туристического бизнеса Анапы и Темрюкского района.

Глава СК РФ заинтересовался делом о нарушении прав многодетной семьи в Новороссийске: семье с 2020 года не выдают земельный участок, положенный по закону, а обращения в различные инстанции не давали результатов.

Тренера новороссийского ФК «Черноморец» Вадима Евсеева переводят в махачкалинское «Динамо». Он работал в Новороссийске с сентября текущего года.

30 и 31 декабря в Новороссийске ожидается ухудшение погоды — синоптики прогнозируют снег, усиление ветра и гололед.

В Новороссийске выделили 6,8 млн руб. из муниципального бюджета на технические обслуживание платных парковок на 2026 год.

На улице Пограничной в Новороссийске произошел масштабный порыв магистрального водовода. Рафаэль Бегляров заявил, что подача воды будет осуществляться в штатном режиме, несмотря на аварию.