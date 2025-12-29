Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Невинномысске изъяли контрафактные инструменты с поддельными товарными знаками

Карачаево-Черкесская транспортная прокуратура изъяла у предпринимателя из Невинномысска контрафактные бытовые инструменты с поддельными товарными знаками и привлекла его к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель в Невинномысске Ставропольского края продавал через торговую площадку бытовые инструменты с товарными знаками без разрешения их владельцев.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Коммерсанта оштрафовали, а причиненный ущерб возместили.

Валентина Любашенко

