Суд обязал Новороссийск заплатить 155 млн рублей за свалку в водоохранной зоне

Арбитражный суд Краснодарского края по иску Росприроднадзора обязал власти Новороссийска заплатить выплатить более 155 млн руб. за экологический ущерб, нанесенный почвам в водоохранной зоне Черного моря. Сведения об этом размещены в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно материалам, в конце 2022 года на муниципальном участке в Южном районе на улице Григорьева, предназначенном под строительство образовательных учреждений, была выявлена крупная несанкционированная свалка строительных отходов. Пробы показали, что это отходы 4-го класса опасности.

Администрация Новороссийска в суде пыталась оспорить иск, утверждая, что не является непосредственным причинителем вреда, так как свалку организовали третьи лица. В частности, речь шла о передаче земли по договору аренды спецзастройщику «МегаСтрой», который должен строить там школу и детсад. Однако суд критически отнесся к этому доводу, поскольку свалка была обнаружена на участке еще до появления там арендатора.

В решении подчеркивается, что собственник земельного участка, особенно публично-правовое образование, несет бремя содержания своего имущества и обязан обеспечивать его охрану от загрязнения. Если прямой виновник загрязнения не установлен, ответственность за бездействие по пресечению нарушений и ликвидации их последствий ложится на уполномоченный орган власти — в данном случае на администрацию города.

«В ситуации бездействия по установлению реального причинителя вреда отказ в иске о возмещении экологического вреда, с одной стороны, способствует продолжению осуществления противоправных действий виновными лицами и их безнаказанности, с другой стороны – является дестимулирующим фактором, снижающим заинтересованность и мотивацию уполномоченных органов в установлении таких правонарушителей: вред не возмещается ни причинителем вреда, ни лицами, которые могли и должны были установить ответственное за возмещение вреда лицо.», — указано в судебном акте.

В итоге суд взыскал с администрации вред. Но решение пока не вступило в законную силу. В карточке дела появились сведения о том, что мэрия Новороссийска подала на это решение апелляционную жалобу.

Михаил Волкодав