СК расследует групповое хулиганство в торговых точках Дагестана

Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту группового хулиганства. Инцидент произошел 26 декабря в Кумторкалинском районе республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, двое местных жителей в состоянии алкогольного опьянения нанесли ущерб имуществу торговых павильонов. Мужчины также выдвигали угрозы в адрес продавцов и создавали опасность для жизни и здоровья граждан.

Подозреваемых задержали. В настоящее время решается вопрос о заключении фигурантов под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Валентина Любашенко

