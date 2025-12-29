СК расследует групповое хулиганство в торговых точках Дагестана
Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту группового хулиганства. Инцидент произошел 26 декабря в Кумторкалинском районе республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, двое местных жителей в состоянии алкогольного опьянения нанесли ущерб имуществу торговых павильонов. Мужчины также выдвигали угрозы в адрес продавцов и создавали опасность для жизни и здоровья граждан.
Подозреваемых задержали. В настоящее время решается вопрос о заключении фигурантов под стражу.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).