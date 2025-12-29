В Ставрополе осудили застройщика, похитившего у дольщиков свыше 100 млн рублей

Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор руководителю строительной компании Алексею Горлову, признав его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Следствие установило, что в 2019-2021 годах господин Горлов, занимая должности главного бухгалтера и директора ООО «РегионБизнесГрупп», заключил с жителями Ставрополя 90 договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома. При этом обвиняемый заведомо знал, что застройщик не выполнит свои обязательства перед покупателями.

Полученные от граждан денежные средства на общую сумму свыше 100 млн руб. он потратил по собственному усмотрению.

Суд приговорил обвиняемого к семи годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ему назначен штраф в размере 2 млн руб. и запрет на занятие руководящих должностей в коммерческих организациях сроком на три года.

Валентина Любашенко