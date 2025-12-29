Ставрополь встал в 10-балльных пробках на фоне первого обильного снегопада

Обильный снегопад и метель парализовали движение в Ставрополе вечером 29 декабря. Водители столкнулись с десятибалльными заторами на основных магистралях краевой столицы. Сервис «Яндекс Карты» зафиксировал к концу рабочего дня максимальную загруженность в 10 баллов из 10 возможных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Снегопад начался днем и усилился к 17:00. Мокрый снег с ветром до 15 м/с быстро засыпал дороги слоем до 10 см. Коммунальные службы вывели 45 единиц снегоуборочной техники, но пробки уже сформировались. К концу рабочего дня поток машин с офисов и предприятий хлынул одновременно. Около 100 тысяч автомобилей выехали на улицы в пиковый час.

Центральные улицы Ленина, Доваторцев и Кулакова встали намертво. Скорость на многих участках не превышает 5 км/ч. Метель снизила видимость до 50 метров, что спровоцировало множество ДТП. Водители в пабликах жалуются на хаос. Общественный транспорт стоит в общих пробках.

Снегопад усилил типичные проблемы Ставрополя. Город насчитывает 220 тысяч автомобилей при сети дорог советской планировки. Пропускная способность магистралей в снег падает на 40%. Власти перенастроили 25 светофоров, но эффект минимален на фоне недостаточно эффективной уборки снега.

Станислав Маслаков