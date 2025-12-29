Рафаэль Бегляров прокомментировал аварию на водоводе Новороссийска

Заместитель главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров выехал на место порыва водовода на улице Пограничной. Чиновник рассказал о ходе восстановительных работ в своем Telegram-канале.

На ул. Пограничная зафиксировано повреждение магистрального трубопровода. В настоящее время, как сообщил Рафаэль Бегляров, специалисты производят переключения на участке, чтобы прекратить подачу воды в поврежденной зоне. После этого начнутся земляные работы для доступа к трубе, после чего бригады осуществят замену дефектного участка трубопровода.

«Работы продолжатся до полного устранения аварии. Мы приложим все усилия, чтобы завершить их как можно скорее»,— подчеркнул замглавы Новороссийска.

Также Рафаэль Бегляров заявил, что подача водоснабжения, несмотря на аварию, будет осуществляться в штатном режиме.

София Моисеенко