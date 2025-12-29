Из-за аварии на водоводе в Новороссийске снизили подачу водоснабжения

На улице Пограничной в Новороссийске произошла утечка на водоводе, в связи с чем подачу воды на город снизили до 2 тыс. куб. м в час. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным «Водоканала», вечером 29 декабря и утром 30 декабря подача водоснабжения в Новороссийске будет осуществляться по графику, с 18:00 до 21:00 и 06:00 до 09:00. Аварийно-восстановительные работы в районе улицы Пограничной, как заявляют в организации, будут производиться ориентировочно до 08:00 30 декабря.

На период проведения ремонтных работ на сетях «Водоканал» организует подвоз воды автоцистернами по заявкам.

«По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется»,— подчеркивают коммунальщики.

София Моисеенко