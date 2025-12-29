Подросток погиб при опрокидывании Daewoo Matiz в Нефтекумском округе

В Нефтекумском округе Ставропольского края 29 декабря 2025 года в 10 утра произошла смертельная авария на 97-м километре федеральной трассы «Кочубей–Нефтекумск–Зеленокумск–Минеральные Воды». Водитель Daewoo Matiz, 51-летний мужчина со стажем вождения свыше 18 лет, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась, сообщает Ставропольская госавтоинспекция.

15-летний пассажир из Краснодарского края получил тяжелые травмы и скончался на месте. Водителя с травмами доставили в Нефтекумскую центральную районную больницу. Мужчина ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Госавтоинспекция Нефтекумского отдела МВД России проводит проверку обстоятельств. Начальник ГИБДД подполковник полиции Петр Владимирович Павлюченко прокомментировал инцидент. Полицейские устанавливают точные причины: возможно, гололед или превышение скорости на скользкой дороге.

Трасса «Кочубей–Нефтекумск–Зеленокумск–Минеральные Воды» протяженностью около 200 км проходит через степные и предгорные зоны Ставрополья. Здесь часто фиксируют аварии из-за переменной погоды зимой. По данным УГИБДД по Ставропольскому краю, за 2025 год на федеральных дорогах края произошло 156 смертельных ДТП с 182 жертвами, из них 28 детей. За последние три года здесь погибли 45 человек в 32 авариях с опрокидыванием.

Проверка МВД займет до 30 дней. Следователи осмотрят место, опросят свидетелей и изучат данные тахографа. Если выявят нарушения, водителю грозит уголовное дело по статье 264 УК РФ — до 5 лет лишения свободы. Родственники погибшего получат страховку: выплата по ОСАГО до 500 тысяч руб.

Станислав Маслаков