На Ставрополье возбудили дело о пропаганде экстремизма в колонии

В Кочубеевском округе Ставропольского края следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего заключенного, который подозревается в пропаганде идей запрещенной экстремистской организации среди других осужденных. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, осужденный использовал свой криминальный статус для распространения идеологии этой организации среди других находящихся в заключении граждан. Кроме того, он склонял их к нарушению тюремного режима.

В настоящее время следователи проводят комплекс процессуальных действий для закрепления доказательств.

Валентина Любашенко