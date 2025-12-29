На Ставрополье возбудили дело о пропаганде экстремизма в колонии
В Кочубеевском округе Ставропольского края следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего заключенного, который подозревается в пропаганде идей запрещенной экстремистской организации среди других осужденных. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, осужденный использовал свой криминальный статус для распространения идеологии этой организации среди других находящихся в заключении граждан. Кроме того, он склонял их к нарушению тюремного режима.
В настоящее время следователи проводят комплекс процессуальных действий для закрепления доказательств.