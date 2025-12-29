ВККС рассмотрит заявления об отставке трех судей из Ставрополья
Высшая квалификационная коллегия судей 29 декабря рассмотрит заявления об отставке трех магистратов Ставропольского краевого суда, включая заместителя председателя. Информация размещена на сайте ВККС.
Сложить полномочия с 12 января 2026 года намерены Евгений Минаев, Дмитрий Рыжов и Владимир Хомутов. Последний занимает должность заместителя председателя Ставропольского краевого суда.
Точные причины отставки официально не называются.