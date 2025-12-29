ЮЗЭС: ночные отключения в станице Раевской перенесли

ЮЗЭС отменили ночной ремонт электросетей с последующим отключением света в станице Раевской. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«По согласованию с администрацией муниципального образования г. Новороссийск запланированное в ночь на 30.12.2025 г. ограничение электроэнергии перенесено»,— заявили в ЮЗЭС.

Отключение было запланировано на период с 00:00 до 04:00 30 декабря, проведение работ перенесли на время с 09:00 до 13:00. Ранее в соцсетях появились обращения от жителей станицы, которые призвали отменить ночное отключение света в связи с объявлением штормового предупреждения из-за непогоды на 30 и 31 декабря.

В Юго-Западных электросетях подчеркнули, что ночью 30 декабря специалисты будут осуществлять дополнительную диагностику оборудования без отключения электричества.

София Моисеенко