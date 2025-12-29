Ставропольским аграриям выплатили 6,7 млрд рублей господдержки

Ставропольские аграрии в 2025 году получили 6,7 млрд руб. государственной поддержки, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края. Минсельхоз края оказал помощь по 35 направлениям. И.о. министра Константин Ишков назвал ключевые статьи расходов.

Региональные власти выделили 2,4 млрд рублей на растениеводство. Более 1,4 млрд руб. пошли на развитие мелиоративного комплекса. Животноводство получило около 1 млрд руб. Губернатор Владимир Владимиров инициировал новые меры за счет краевого бюджета. Фермеры купили семена отечественной селекции сахарной свеклы. Они заложили суперинтенсивные сады и построили тепличные модули.

Федеральный бюджет дал краю свыше 5 млрд руб., регион добавил свои средства. Общий объем программы «Развитие сельского хозяйства» вырос по сравнению с 2024 годом. В апреле власти прогнозировали 5,9 млрд руб., но итог превысил план. Аграрии засеяли 2 млн га озимых культур и 450 тыс. га яровых, включая кукурузу, подсолнечник и свеклу. Они использовали только российские семена для импортозамещения.

К ноябрю выплатили 6,3 млрд рублей. Губернатор поручил оперативно перевести остаток для весенних работ: ремонта техники, закупки ГСМ, удобрений и семян. Вице-премьер Дмитрий Патрушев подтвердил ресурсы на встрече с Владимиром Владимировым. Озимый сев охватил 1,6 млн га — 86% плана. Малые фермы и кооперативы взяли 185,3 млн руб.: 63,2 млн на семейные фермы, 50,1 млн руб. на «Агростартапы», 15,4 млн руб. на кооперативы.

Минсельхоз увеличил финансирование ягодных культур до 14 млн руб. в год. Противоградовые меры получили 67,1 млн руб. вместо 50 млн. Лесное хозяйство — 164,7 млн руб., агролесомелиорация — 219,1 млн руб. Регион лидирует по зерновым в России. Льготные кредиты добавили 19,9 млрд руб. Поддержка помогла сохранить урожай после снегопадов и дождей: 95% озимых в хорошем состоянии. Фермеры нарастили экспорт и рабочие места. Гранты «Агромотиватор» составили 3,9 млн руб. Итоги года подтверждают рост АПК края на 200 млн руб. сверх плана.

Станислав Маслаков