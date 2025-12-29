Суд вернул государству участок, переданный без торгов в Труновском районе

Суд по иску прокуратуры Труновского района Ставропольского края признал недействительным договор аренды земельного участка в с. Подлесном, который был передан животноводу без торгов и превышал размеры его строений в 98 раз. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Проверка показала, что Земельный фонд Ставропольского края предоставил физическому лицу, занимающемуся животноводством, земельный участок в аренду без проведения торгов. Основанием для передачи без конкурентных процедур стало наличие на территории двух объектов недвижимости, принадлежащих арендатору.

Однако общая площадь этих строений составила всего около 300 кв м, тогда как размер переданного участка превысил их в 98 раз. Животновод не смог обосновать необходимость использования столь обширной территории для эксплуатации своих построек.

Прокуратура подала в суд исковое заявление о признании соглашения недействительным и возврате участка министерству имущественных отношений региона. Требования надзорного ведомства были удовлетворены.

Исполнение судебного решения находится под контролем районной прокуратуры.

Валентина Любашенко